В российском регионе увидели снежные рулоны

На Камчатке у аэропорта Оссора заметили снежные рулоны

На Камчатке возле аэропорта Оссора (Карагинский район) заметили снежные рулоны. Об этом говорится в Telegram-канале Главного центра информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации.

Необычное метеорологическое явление заметила начальник авиационной метеорологической станции Оссора Камчатского филиала «Авиаметтелекома Росгидромета» Сиромаха. Отмечается, что снежные комья образуются под действием силы ветра и гравитации без участия человека.

Явление чаще всего формируется, когда слой снега покрывает поверхность, но не прилипает к ней. Снег должен быть влажным, но рыхлым и пушистым, температура воздуха — чуть выше точки замерзания воды. Также ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать комья, но не столь сильным, чтобы разрушить их.

4 декабря, когда образовались снежные валуны, у аэропорта температура воздуха составляла около 0 градусов, дул юго-восточный ветер до 15 метров в секунду.

Ранее снежные рулоны заметили на Телецком озере в Республике Алтай.

