В российском регионе снег скрутился в рулоны

На Телецком озере на Алтае заметили рулоны из снега

На Телецком озере в Республике Алтай обнаружили снежные рулоны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Это редкое метеорологическое явление, при котором снежные комья образуются под действием силы ветра и гравитации. Они формируются благодаря тонкому слою снега, льду и открытому пространству. Специалисты Алтайского заповедника заявили, что на Телецком озере «рулоны» образовались впервые.

Ранее во Владимирской области рыбаки буквально «выловили» в реке Клязьме газ. На опубликованных кадрах оказалась лунка, пробитая во льду — из воды всплывали пузырьки газа. Мужчина подошел к отверстию с зажигалкой, поджег жидкость, и над ней появился огонь. В местном отделении Росприродназдора объяснили, что метан образовался естественным образом благодаря разложению биомассы.