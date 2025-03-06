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19:31, 6 марта 2025Экономика

В российском регионе рыбаки выловили в реке газ

Во Владимирской области рыбаки выловили в реке Клязьме газ
Мария Черкасова

Во Владимирской области рыбаки выловили в реке Клязьме газ. Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованных кадрах видно лунку, пробитую во льду. Из воды всплывают пузырьки газа. Мужчина подходит к отверстию с зажигалкой, поджигает жидкость, и над ней появляется огонь.

В Верхне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора прокомментировали ситуацию, заявив, что «это выделение метана, природное явление», которое не представляет опасности. Там добавили, что взяли пробы на превышение допустимого уровня содержания газа в воздухе — оно осталось в пределах нормы. В ведомстве добавили, что выделение метана является следствием разложения биомассы.

Ранее на пляжах Анапы в районе косы Голенькой заметили необычное для курорта природное явление — на побережье вынесло ледяные глыбы. Их называют торосами, они образуются в результате сжатия ледяного покрова под силой подводных течений, ветра, приливов или отливов.

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