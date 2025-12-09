Реклама

01:00, 9 декабря 2025Забота о себе

Врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки

Врач Абельян: У храпящих людей повышается риск возникновения сердечного приступа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что у людей, которые храпят по ночам, повышается риск возникновения сердечного приступа. Его слова передает издание Deia.

Абельян предупредил, что из-за этой ночной привычки могут также возникнуть аритмия, гипертония, перепады настроения, дневная усталость и проблемы с концентрацией внимания. Он утверждает, что храп зачастую появляется из-за лишнего веса, курения, употребления алкоголя и седативных препаратов.

Чтобы избавиться от этой проблемы, доктор посоветовал регулярно заниматься физическими упражнениями, которые помогут нормализовать вес. По его мнению, улучшить сон также поможет средиземноморская диета. Кроме того, пользу принесут упражнения для укрепления языка и неба, заключил врач.

Ранее терапевт Хана Патель предупредила об опасности одной бессонной ночи. По ее словам, на следующий день человек столкнется с усиленным чувством голода.

