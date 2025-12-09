Загитова рассказала о недовольстве своей внешностью

Алина Загитова: Проходила момент, когда мне не нравилась моя внешность

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на канале «вМесте» на YouTube рассказала о том, что была недовольна своей внешностью.

«Думала, что вырасту, пойду к косметологу, все себе переделаю. Слава богу, что этого не случилось», — заявила Загитова. Она добавила, что некоторые люди считают, что она пользовалась услугами пластических хирургов.

«Да, я поставила брекеты, потому что мне не нравились мои зубы. Но я не вижу ничего в этом такого, это никакая не хирургия. Ни для кого не секрет, что с брекетами меняются черты лица», — отметила Загитова. Бывшая фигуристка добавила, что сейчас считает себя красивой.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.