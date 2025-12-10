Реклама

04:55, 10 декабря 2025Экономика

Стало известно о росте ввоза российских удобрений в Евросоюз

Economist: ЕС запрещает импорт газа из России, но продолжает покупать удобрения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европа запрещает импорт российского газа, но продолжает покупать удобрения на его основе, об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Европейский союз приобретает их в большем объеме, чем до начала специальной военной операции (СВО). Если раньше Россия поставляла около 30 процентов всех азотных удобрений, то к II кварталу 2025 года доля РФ на рынке Европы выросла на треть, указали специалисты.

Они добавили, что в июне ЕС закупил 1 миллион тонн удобрений. Торговля идет через посредников в Швейцарии или Персидском заливе, подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Совет ЕС и Европарламент подписали соглашение о поэтапном отказе от газа из РФ.

