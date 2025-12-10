Стало известно о росте ввоза российских удобрений в Евросоюз

Economist: ЕС запрещает импорт газа из России, но продолжает покупать удобрения

Европа запрещает импорт российского газа, но продолжает покупать удобрения на его основе, об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Европейский союз приобретает их в большем объеме, чем до начала специальной военной операции (СВО). Если раньше Россия поставляла около 30 процентов всех азотных удобрений, то к II кварталу 2025 года доля РФ на рынке Европы выросла на треть, указали специалисты.

Они добавили, что в июне ЕС закупил 1 миллион тонн удобрений. Торговля идет через посредников в Швейцарии или Персидском заливе, подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Совет ЕС и Европарламент подписали соглашение о поэтапном отказе от газа из РФ.