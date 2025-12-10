Реклама

Экономика
10:48, 10 декабря 2025Экономика

На рынке вторичного жилья начнут ждать снижения цен из-за «эффекта Долиной»

Бизнес-эксперт Трепольский: Россияне потребуют скидки на вторичное жилье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, «влияние "эффекта Долиной" будет максимально негативное и драматичное». В зону риска попадут квартиры, продаваемые пожилыми людьми, одинокими собственниками или представителями творческих профессий. Покупатели решат отказываться от сделок, либо требовать скидок в размере 5-10 процентов — для покрытия расходов на титульное страхование и глубокую юридическую проверку.

Кроме того, сделки замедлятся, поскольку покупатели будут требовать справки из ПНД (психоневрологического диспансера) и НД (наркологического диспансера) даже от молодых продавцов, а также настаивать на нотариальном удостоверении с видеофиксацией вменяемости.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил МВД участвовать в сделках вторичного жилья из-за «дела Долиной». В сделках должны будут участвовать ведомственные психологи для оценки эмоционально-психического состояния продавцов недвижимости.

