Экономика
08:10, 10 декабря 2025Экономика

В России допустили изменения на рынке вторичного жилья из-за Долиной

Марина Совина
Фото: Pixabay

Из-за дела певицы Ларисы Долиной вторичным рынком жилья может заняться МВД. Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить ведомство к сделкам, имеющим признаки мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».

Особую остроту в последние месяцы приобрела проблема, связанная с рынком вторичного жилья, когда продавец, передав вырученные от продажи средства мошенникам, впоследствии оспаривает сделку в судебном порядке. В результате покупатель остается и без денег, и без жилья. Наиболее резонансным примером подобной ситуации стало дело, связанное с именем певицы Долиной.

В рамках мер предлагается привлекать ведомственных психологов для оценки эмоционально-психического состояния продавцов недвижимости. Однако эксперты предостерегают: подобные шаги способны повлечь за собой рост издержек и значительное замедление процедуры оформления сделок.

Ранее сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.

