Долина прошла психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела

Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела с квартирой

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

В судебных документах уточняется, что экспертизу в отношении Долиной провела комиссия Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева.

«...Со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось», — подчеркивается в бумагах.

При этом вывод специалистов о состоянии певицы не приводится.

Ранее сообщалось, что при продаже квартиры Долина считала происходящее участием в спецоперации по поимке опасных преступников. Подчеркивается, что у артистки не было «истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры».