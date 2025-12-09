Раскрыты подробности о состоянии Долиной при продаже квартиры

ТАСС: При продаже квартиры Долина считала происходящее участием в спецоперации

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников. Об этом сообщает ТАСС.

В судебных документах отмечается, что Долина считала происходящее участием в спецоперации, поэтому была уверена в фиктивности сделки. Подчеркивается, что у артистки не было «истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры». Она действовала под влиянием посторонних людей, которые убедили ее в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.