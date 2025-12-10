Реклама

18:26, 10 декабря 2025

Посетивший 140 стран путешественник назвал свой любимый город

Business Insider: Посетивший 140 стран турист назвал Севилью любимым городом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jorge Mantilla / NurPhoto via Getty Images

Опытный британский путешественник Крис Д. Браун, посетивший 140 стран, назвал своим любимым городом испанскую Севилью. Об этом он рассказал в статье для Business Insider.

По словам Брауна, Испания — то место, куда он готов возвращаться многократно. Однако больше всего его впечатлила Севилья благодаря красивейшей архитектуре и уличному искусству. Турист отметил, что одной из особенностей Севильи является ее кухня — Браун любит небольшие закуски пинчос, перец Падрон и пиво Alhambra.

Кроме того, Браун посоветовал посетить музеи, дворцы и крепости на территории города.

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

