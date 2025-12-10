Реклама

Экономика
09:51, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам предсказали снижение ставок по вкладам

Аналитик Васильев: Средняя максимальная ставка по вкладам упадет до 15 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ставки по депозитам в российских банках могут вновь пойти вниз. Об этом предупредил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его процитировала «Газета.Ru».

Он полагает, что 19 декабря регулятор уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов и доведет ее до 16 процентов. Кроме того, он может дать сигнал о продолжении курса на смягчение денежно-кредитной политики в 2026 году. Как следствие, ставки по максимальной процентной ставке десяти крупнейших банков, вероятно, окажутся около 15 процентов или даже ниже в начале следующего года.

Аналитик подчеркнул, что, если россиянин хочет получить значимую безрисковую доходность, то хорошим вариантом будет открыть депозит сейчас или в январе 2026 года.

«При этом рынок облигаций может быть более привлекательным в цикле снижения ключевой ставки», — уточнил Васильев.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России по объему розничных депозитов выросли в период с 24 октября по 8 декабря на всех предлагаемых сроках — от трeх месяцев до трeх лет.

