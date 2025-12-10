Шансы России и Украины договориться по мирному соглашению к Рождеству оценили

Политолог Жарихин усомнился подготовке соглашения по Украине к Рождеству

Сценарий подготовки мирного соглашения на Украине к Рождеству очень оптимистичный, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Шансы заключить договоренности за этот срок он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Financial Times (FT) сообщила о том, что президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения и надеется на достижение договоренностей «к Рождеству».

«Очень хочется, чтобы это было, но вряд ли получится, к сожалению. [Президент Украины Владимир] Зеленский что-нибудь придумает вместе со своими британскими друзьями, чтобы не подписывать соглашение. Тем более они же выдвинули какой-то вариант из 20 пунктов, вроде бы как значит, что он противоречит тому, что выдвинул Трамп. Так что Трамп как всегда с запасом оптимизма и так далее, но, мне кажется, это не такая быстрая история», — поделился политолог.

Ранее Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан США в среду, а не во вторник, как он обещал ранее. По словам украинского лидера, в работе находятся три документа. «Есть рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно меняется. <...> Второй документ — о гарантиях безопасности, третий — о послевоенном восстановлении Украины», — рассказал он.

