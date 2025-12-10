Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 10 декабря 2025Россия

В России оценили вероятность выхода США из НАТО

Пушков: Проект о выходе США из НАТО говорит о нежелании платить за вооружение ЕС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Законопроект о выходе США из НАТО говорит о нежелании финансировать вооружение стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает ТАСС.

Сенатор также оценил вероятность принятия решения. По его мнению, проект носит символический характер и, вероятно, Конгресс за него не проголосует.

«По сути, идея выхода США из НАТО и предоставление Европы самой себе является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего". Для Европы это еще один сигнал того, что США меняются. Покушаться на членство США в Североатлантическом альянсе до сих пор никто в Вашингтоне не осмеливался. Но времена изменились», — обозначил Пушков.

Ранее сообщалось, что член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Он, в частности, заявил, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok