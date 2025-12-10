В России оценили вероятность выхода США из НАТО

Пушков: Проект о выходе США из НАТО говорит о нежелании платить за вооружение ЕС

Законопроект о выходе США из НАТО говорит о нежелании финансировать вооружение стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает ТАСС.

Сенатор также оценил вероятность принятия решения. По его мнению, проект носит символический характер и, вероятно, Конгресс за него не проголосует.

«По сути, идея выхода США из НАТО и предоставление Европы самой себе является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего". Для Европы это еще один сигнал того, что США меняются. Покушаться на членство США в Североатлантическом альянсе до сих пор никто в Вашингтоне не осмеливался. Но времена изменились», — обозначил Пушков.

Ранее сообщалось, что член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Он, в частности, заявил, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону.