В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

WSJ: ЕС боится раскола из-за альтернативы кредиту Украине за счет активов России

Европейские чиновники опасаются, что призыв к добровольным взносам для кредита Украине вместо использования российских активов может привести к расколу в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Просьба к странам ЕС внести добровольные взносы в случае провала планов по использованию активов РФ может привести к обострению напряженности между странами, которые вносили значительные взносы, включая Германию, Польшу и страны Балтии, и отстающими в этом вопросе, такими как Италия и Испания», — указано в сообщении.

Газета приводит слова главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, пожаловавшейся на то, что страны Скандинавии, чье население не достигает 30 миллионов человек, обеспечивают треть военной поддержки Украины от всего НАТО.

Ранее стало известно, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.