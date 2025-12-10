Врач назвала подверженных заражению опасным грибком категорию россиян

Врач Гуреева: Грибковая инфекция может поражать внутренние органы и кровоток

Грибковые инфекции чаще всего встречаются в странах с тропическим и субтропическим климатом, но есть исключения — висцеральный кандидоз, рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что это тяжелая форма грибковой инфекции, вызываемая преимущественно Candida albicans и другими видами грибов рода Candida. Возбудитель проникает во внутренние органы — печень, селезенку, почки, легкие, головной мозг, сердце и в кровоток, рассказала Гуреева.

Смертность при висцеральном кандидозе достигает 43 процентов. Марина Гуреева дерматовенеролог

«Основные пути инфицирования — это желудочно-кишечный тракт и через катетеры. В группе риска находятся пациенты с выраженным иммунодефицитом: больные с нейтропенией, после химиотерапии, при лейкозах; пациенты в отделениях реанимации и интенсивной терапии, особенно на ИВЛ, с центральными венозными катетерами, получающие парентеральное питание, антибиотики широкого спектра действия; больные после обширных полостных операций, трансплантации органов», — рассказала врач.

Она добавила, что поражения кожи и слизистых оболочек могут отсутствовать у большинства пациентов с висцеральным кандидозом. Его всегда необходимо подозревать у пациентов из групп риска с необъяснимой лихорадкой и тяжелым состоянием, несмотря на терапию антибиотиками, также дополнила эксперт.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская посоветовала отказаться от энергетических мармеладок. По ее словам, такие жевательные конфеты могут привести к тахикардии.