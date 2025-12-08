Реклама

Забота о себе
16:37, 8 декабря 2025Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях употребления энергетических мармеладок

Нутрициолог Дивинская: Энергетический мармелад может вызвать тахикардию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Avelina / Shutterstock / Fotodom

Включение в рацион энергетических мармеладок может вызвать проблемы со здоровьем, заявила нутрициолог Анна Дивинская. О последствиях употребления такого угощения она побеседовала с NEWS.ru.

Специалистка объяснила, что такие жевательные конфеты, которые считаются альтернативой энергетикам в банках, — это комбинация быстрых углеводов и стимулирующих компонентов. В частности, в них содержится кофеин, который действительно повышает концентрацию внимания и временно снижает усталость, отметила Дивинская. «Однако важно понимать риски. Сочетание стимуляторов может вызвать тахикардию, повышение давления и нервозность, особенно при превышении рекомендуемой дозы», — предупредила россиян нутрициолог.

Специалистка также обратила внимание на то, что высокое содержание сахара вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, а за ним следует падение энергии.

Дивинская порекомендовала отказаться от энергетических мармеладок людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подросткам и беременным. Здоровым взрослым эксперт посоветовала ограничиться одной порцией угощения в день и избегать энергетических мармеладок во второй половине дня, чтобы не спровоцировать нарушения сна.

Ранее диетолог Марина Макиша призвала не придерживаться жестких диет перед Новым годом. В противном случае, утверждает она, за праздничным столом человек столкнется с перееданием.

    Обсудить
