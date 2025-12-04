Россиян предупредили об опасности жестких диет перед новогодними праздниками

Врач Агапкин заявил, что жесткие диеты перед Новым годом опасны для ЖКТ

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили об опасности соблюдения жестких диет перед новогодними праздниками. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша заявила, что диетологи не рекомендуют начинать строгие диеты перед Новым годом. По ее словам, если человек будет ограничивать себя в питании, то, скорее всего, за праздничным столом он может сорваться и съесть много. Это может привести к набору лишнего веса, объяснила специалист.

Агапкин добавил, что в этой ситуации также может пострадать желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Например, у человека, который соблюдал строгую диету, а затем в праздники переел, может развиться острый панкреатит.

Ранее Макиша рассказала о распространенной уловке маркетологов. Она уточнила, что хитрость связана с популярным кисломолочным продуктом.