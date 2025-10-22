Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:20, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанной с популярным продуктом уловке маркетологов

Диетолог Марина Макиша назвала надпись «био» на кефире маркетинговым ходом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об уловке маркетологов, связанной с популярным продуктом. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», она уточнила, что речь идет о кефире.

Макиша рассказала, что кисломолочные продукты, например, кефир, ряженка и простокваша, отличаются друг от друга колониями бактерий, благодаря которым получаются эти изделия. При этом диетолог подчеркнула, что надпись «био» на кефире не говорит о том, что он чем-то отличается от напитка без такой пометки.

«Это больше уже маркетинг, потому что "био" — это в большей степени привлечение внимания покупателя с намеком на то, что это что-то какое-то особенное», — отметила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об уловке маркетологов, связанной с медикаментами. По его словам, ферменты не защитят здорового человека от панкреатита, как это утверждают производители.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

    Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

    «Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

    Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

    Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

    Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

    Профессор моды оценила стиль Полины Гагариной

    Доллар подорожал к рублю до максимума за две недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости