Россиян предупредили о связанной с популярным продуктом уловке маркетологов

Диетолог Марина Макиша назвала надпись «био» на кефире маркетинговым ходом

Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об уловке маркетологов, связанной с популярным продуктом. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», она уточнила, что речь идет о кефире.

Макиша рассказала, что кисломолочные продукты, например, кефир, ряженка и простокваша, отличаются друг от друга колониями бактерий, благодаря которым получаются эти изделия. При этом диетолог подчеркнула, что надпись «био» на кефире не говорит о том, что он чем-то отличается от напитка без такой пометки.

«Это больше уже маркетинг, потому что "био" — это в большей степени привлечение внимания покупателя с намеком на то, что это что-то какое-то особенное», — отметила диетолог.

