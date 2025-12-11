Реклама

18:41, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

Врач Малышева раскритиковала россиян за самостоятельный прием магния
Олег Давыдов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала россиян за одно действие, связанное со здоровьем. В эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала, она назвала жестью и дикостью прием магния без назначения врача.

В студии Малышева спросила у гостей, принимает ли кто-нибудь из них биологически активные добавки с магнием. В ответ две женщины заявили, что пьют их, при этом уточнив, что они самостоятельно назначили себе эти препараты.

«Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты», — отреагировала на их признание Малышева. По ее словам, необходимую для организма дозу магния человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.

Малышева подчеркнула, что у большинства людей уровень этого микроэлемента в норме. Дефицит магния возникает только при тяжелых заболеваниях, например, при дизентерии и холере, уточнила она.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала смертельно опасный для человека продукт. Врач также отметила, что употреблять его противозаконно.

