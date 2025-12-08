Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

Врач Малышева заявила, что печень белого медведя смертельно опасна для человека

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали печень белого медведя продуктом, употребление которого может быть смертельно опасно для человека. Выпуск с предостережением специалистов доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, в печени белого медведя содержится большое количество витамина А. Гандельман объяснил, что если употребить больше трех тысяч микрограммов вещества за сутки, то в организме начнутся необратимые изменения, которые могут привести к летальному исходу. «Зафиксированы случаи смерти, если человек употребляет больше 80 граммов этой печени», — констатировал доктор.

Малышева подчеркнула, что есть печень белого медведя не только опасно для здоровья, но и противозаконно. Она призвала россиян не пытаться попробовать этот продукт.

