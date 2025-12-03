Малышева перечислила провоцирующие вздутие живота продукты

Врач Малышева заявила, что молочные продукты и мучное провоцируют вздутие живота

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева перечислила группы продуктов, которые у некоторых людей могут провоцировать вздутие живота. Об этом она высказалась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, запись которой доступна на сайте телеканала.

Частой причиной вздутия живота Малышева назвала употребление некоторых групп продуктов, если у человека есть их непереносимость. К ним она отнесла молочные продукты, бобовые, мучное, а также фрукты.

Врач посоветовала тем, кто столкнулся со вздутием живота и хочет узнать его причину, отказаться от употребления этих групп продуктов на два месяца. Затем нужно постепенно возвращать их в рацион и следить за тем, какие из них вызывают повышенное газообразование, заявила она.

Если выяснится, что вздутие живота не связано с едой, то необходимо сходить к врачу и пройти колоноскопию. Малышева предупредила, что повышенное газообразование может быть симптомом рака кишечника.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» оценили безопасность безалкогольного пива. Специалисты заявили, что в этом напитке содержится большое количество сахара.