Экономика
12:12, 11 декабря 2025Экономика

Россия резко нарастила экспорт сала

«Агроэкспорт»: Россия экспортировала сала почти на 19 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С января по сентябрь поставки российского сала на внешний рынок выросли на 38 процентов и достигли 19 миллионов долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на «Агроэкспорт».

В натуральном выражении экспорт увеличился на 12 процентов, до 13 тысяч тонн. Главным импортером данного продукта оказалась Белоруссия, купившая у России больше 10 тысяч тонн сала почти на 15 миллионов долларов. Кроме того, значительные партии сала приобрели Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам.

По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, с начала 2025 года российские аграрии отправили за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на общую сумму 28,6 миллиарда долларов. Министр отметила увеличение доходов от экспорта молочных и кондитерских изделий, а также от продаж безалкогольных напитков и виноградных вин.

По прогнозам, к 2030 году Россия может войти в десятку крупнейших поставщиков продовольствия, если нарастит экспорт продукции агропромышленного комплекса до 55 миллиардов долларов.

