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12:20, 13 декабря 2024Экономика

Названо условие вхождения России в топ-10 крупнейших экспортеров пищи

Минсельхоз: к 2030 году РФ может стать одним из 10 крупнейших экспортеров пищи
Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К 2030 году Россия может войти в десятку крупнейших поставщиков продовольствия, если увеличит экспорт продукции агропромышленного комплекса до 55 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, российские экспортеры продовольствия смогли, вопреки пандемии и санкциям, занять значимые позиции на мировых аграрных рынках. В 2024 году РФ выполнила все цели, поставленные национальным и федеральным проектами. Однако для дальнейших успехов придется перестроить производственные и бизнес-процессы.

«Нам необходимо закрепляться на приоритетных рынках, обеспечивая бесперебойную и системную поставку российской аграрной продукции. Нужно расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков», — сказал Левин.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2024 года Россия экспортировала более 830 тысяч тонн муки, увеличив их таким образом в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Основными покупателями стали Афганистан, Китай и Ирак.

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