Россия нарастила экспорт одного из видов продовольствия

«Агроэкспорт»: экспорт российской муки вырос более чем в 1,3 раза

С января по август 2024 года Россия экспортировала более 830 тысяч тонн муки (пшеничной и пшенично-ржаной). Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то поставки увеличились более чем в 1,3 раза. Основными покупателями российской муки оказались Афганистан, Китай и Ирак. На долю первого пришлось 34,8 процента, второго — 10 процентов, и третьего — 9,2 процента.

Есть прогноз, что к 2030 году объем этого импорта может вырасти до 1,7 миллиона тонн.

Между тем, по данным Главного таможенного управления Китая, с января по июль 2024 года суммарная стоимость поставок российской пшеничной и ржано-пшеничной муки в КНР упала на 31,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, снизившись до 15,39 миллиона долларов.

В начале июля 2024 года российские пекари призвали правительство установить пошлину на экспорт муки. Предполагалось, что такие шаги помогут справиться с растущим вывозом продукции за рубеж.