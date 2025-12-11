На Землю внезапно обрушились магнитные бури

Покинувший Солнце 8 декабря выброс плазмы достиг Земли, начались магнитные бури

Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к Земле. Таким образом, начались магнитные бури, проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«К планете неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря... Второе облако — выброшенное во время единственной в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08:00», — отметили специалисты.

Некоторое время назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко, объяснили ученые.

Специалисты не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях.

При этом 9 декабря специалисты заявили, что на Земле может начаться магнитная буря. Уточнялось, что из-за фоновых изменений солнечного ветра слегка разгорелся полярный овал.

За несколько дней до этого стало известно, что самый большой в текущем году комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию Солнце — Земля, из-за чего в ближайшие трое суток велик риск мощных солнечных вспышек.