Наука и техника
21:39, 5 декабря 2025Наука и техника

Россиян предупредили о мощных солнечных вспышках в ближайшие трое суток

ИКИ РАН: Через линию Солнце — Земля проходит крупный комплекс солнечных пятен
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

Самый большой в текущем году комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию Солнце — Земля, из-за чего в ближайшие трое суток велик риск мощных солнечных вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Ученые говорят о комплексе пятен 4294-4296-4298, который вошел на обращенную к Земле сторону Солнца неделю назад и на данный момент проходит центральный меридиан.

«В ближайшие трое суток будут представлять максимальную опасность для Земли. Суммарная площадь комплекса по-прежнему превышает психологически значимую отметку в 2000 миллионных долей солнечной полусферы, что относит его к числу крупнейших в текущем столетии», — отмечают в лаборатории.

Уточняется, что даже несмотря на рекордные площади и «угрожающую» магнитную классификацию, а также на то, что математические модели ежедневно дают практически 100-процентную вероятность вспышек, ни одной вспышки класса M (средней величины) или X (высокой величины) за последние пять дней зарегистрировано не было.

Однако в течение трех суток ожидается, что область сместится в зону касательных ударов, и последствия крупных вспышек будут для Земли ощутимыми.

Ранее ученые рассказали о вероятности магнитной бури, которая может вызвать сбои в работе спутников, интернета и электросетей.

