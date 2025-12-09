Реклама

17:15, 9 декабря 2025Экономика

Россиян призвали ждать магнитную бурю

ИКИ РАН: На Земле может начаться магнитная буря
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

На Земле может начаться магнитная буря, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

В настоящее время из-за фоновых изменений солнечного ветра слегка разгорелся полярный овал, сообщили специалисты. Ударного воздействия, связанного с приходом к Земле выброшенного два дня назад облака плазмы, в настоящее время нет. При этом выброс плазмы вряд ли миновал Землю.

Ранее сообщалось, что магнитная буря должна начаться до полудня вторника, 9 декабря.

На Солнце ранее было зарегистрировано три мощные вспышки уровня M и одна высшего класса X. Среди прочего произошла редкая «черная» вспышка. Ожидалось, что вызванные ими магнитные бури разовьются до уровня G2-G3 (от средних до сильных).

