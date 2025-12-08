Реклама

Наука и техника
14:51, 8 декабря 2025Наука и техника

На Солнце произошла необычная «черная» вспышка

ИКИ РАН: На Солнце была зафиксирована черная вспышка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

На Солнце было зафиксировано необычное и редкое явление — так называемая черная вспышка. Об этом сообщается в Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

В момент выброса на Солнце гигантское облако плотного холодного водорода было разорвано и разлетелось по диску звезды почти на миллион километров. На фоне яркой поверхности это вещество выглядело как темное, едва светящееся «пламя» или густой туман, временно скрывший значительную часть солнечного диска.

Такие структуры возникают, когда холодная плазма выбрасывается в верхние слои атмосферы Солнца и становится видимой в контрасте с горячей фотосферой. Явление продлилось несколько часов, затем облако быстро исчезло, рассеявшись и нагревшись до температур, при которых темная структура перестает существовать.

Специалисты отмечают, что «черные» вспышки фиксируются крайне редко.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь произойдет редкое астрономическое явление: Луна закроет собой звездное скопление Плеяды, и наблюдать это можно будет 31 декабря в телескоп или бинокль.

