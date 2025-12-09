Реклама

Экономика
12:02, 9 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о продолжительной магнитной буре

ИКИ РАН: 9 декабря началась продолжительная магнитная буря
Виктория Клабукова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

На Земле началась очередная магнитная буря. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Прежние прогнозы ученых не оправдались — после перерасчета скорости выброса плазмы сроки начала бури сдвинулись на полдня. Таким образом, магнитные колебания на Земле должны были фиксировать уже в полночь. В понедельник на Солнце было зарегистрировано три мощных вспышки уровня M и одна высшего класса X. Помимо того что магнитная буря началась раньше положенного, она окажется сильнее и продолжительнее.

Тем не менее впоследствии выяснилось, что специалисты вновь ошиблись в расчетах. Буря припоздала, и к 9 часам утра геомагнитное поле все еще было спокойно. Такое затишье, по мнению ученых, предвещает сильные геомагнитные возмущения.

Как ожидается, грядущие магнитные бури разовьются до уровня G2-G3 (от средних до сильных), что объясняется фронтальным направлением случившейся на светиле вспышки. В предыдущий раз подобная вспышка привела к магнитной бури уровня G4.

