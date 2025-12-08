Мощная магнитная буря обрушится на Россию

Астрономы предупредили россиян о сильнейших магнитных бурях

В ближайшие несколько дней на Земле прогнозируются магнитные бури. Подробнее о такой активности небесного светила рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, во вторник и среду стоит готовиться к магнитным бурям уровня G2–G3 (от средних до сильных). Они возникнут из-за прихода к Земле выброса плазмы, который случился после ночной вспышки класса M8.1.

«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце–Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», — уточнили в лаборатории. Отмечается, что последний такой прямой удар по планете пришелся на 12–13 ноября, став причиной магнитной бури уровня G4. В скором времени ожидается буря примерно на пике уровня, близкого к G3.

Пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. По предварительным данным, геомагнитные бури и возмущения будут идти до четверга.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что предстоящая неделя на Земле начнется магнитными бурями. По его словам, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов будут созданы благоприятные условия для формирования полярных сияний.