Экономика
18:08, 7 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитных бурях

Синоптик Леус: Предстоящая неделя на Земле начнется магнитными бурями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom

Начинающаяся 8 декабря неделя будет сопровождаться магнитными бурями. Об этом россиян в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящая рабочая неделя на Земле начнется магнитными бурями. В понедельник их вероятность составляет около 55 процентов, но интенсивность не превысит уровень слабой бури G1, да и продолжительность ожидается небольшой. А вот во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидаются магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных)», — написал синоптик.

По его словам, причиной более сильных возмущений станет выброс плазмы после вспышки на Солнце класса M8.1, произошедший в субботу, 6 декабря. Несмотря на умеренную силу этой вспышки, удар по планете, по данным Леуса, будет «максимально эффективным» из-за его фронтальности.

«Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний», — заключил синоптик.

Ранее о мощной двойной вспышке на Солнце предупредили исследователи лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сибирского отделения Российской Академии наук. Они отметили, что наблюдали поджигание на поверхности звезды протяженных вспышечных лент, что является признаком крупного выброса массы.

