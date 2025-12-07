Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:32, 7 декабря 2025Наука и техника

На Солнце произошла двойная вспышка

На Солнце произошла мощная двойная вспышка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце произошла мощная двойная вспышка. Об этом в своем Telegram-канале сообщили исследователи лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сибирского отделения Российской Академии наук.

«Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. Можно наблюдать поджигание на поверхности Солнца протяженных вспышечных лент — признак крупного выброса массы», — сказано в сообщении.

Ученые отметили, что первая вспышек была классифицирована как M1.1. достигнув максимальной мощности 6 декабря в 22:21 по московскому времени, а вторая — как М8.1 с максимумом в 23:39.

Ранее россиян предупредили о мощных солнечных вспышках в ближайшие дни. Тогда ученые говорили о комплексе пятен 4294-4296-4298, который вошел на обращенную к Земле сторону Солнца и начал прохождение через центральный меридиан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянка описала жизнь женщин-оленеводов в тундре фразой «ее задача — подавать еду»

    На Солнце произошла двойная вспышка

    В России назвали приоритетное для ВСУ направление фронта

    Россиян предупредили о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

    Сталкеров предложили сажать в тюрьму

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    Россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке красной икры с рук

    Военные захватили власть в Бенине

    Тактаров оценил завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok