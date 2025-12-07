На Солнце произошла двойная вспышка

На Солнце произошла мощная двойная вспышка

На Солнце произошла мощная двойная вспышка. Об этом в своем Telegram-канале сообщили исследователи лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сибирского отделения Российской Академии наук.

«Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. Можно наблюдать поджигание на поверхности Солнца протяженных вспышечных лент — признак крупного выброса массы», — сказано в сообщении.

Ученые отметили, что первая вспышек была классифицирована как M1.1. достигнув максимальной мощности 6 декабря в 22:21 по московскому времени, а вторая — как М8.1 с максимумом в 23:39.

Ранее россиян предупредили о мощных солнечных вспышках в ближайшие дни. Тогда ученые говорили о комплексе пятен 4294-4296-4298, который вошел на обращенную к Земле сторону Солнца и начал прохождение через центральный меридиан.