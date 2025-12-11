Жителей Вашингтона призвали эвакуироваться на фоне наводнения

В штате Вашингтон объявили эвакуацию на фоне наводнения

В Соединенных Штатах катастрофическое наводнение застигло врасплох штат Вашингтон. О последствиях ливней сообщает телеканал NBC.

Непогода охватила северо-запад Каскадии — всего за несколько дней в некоторых районах Вашингтона и Орегона выпало более 25 сантиметров дождевой воды. В результате ливней река Скагит вышла из берегов — порогом, определяющим крупное наводнение, считается 9,8 метра, но в этот раз, по прогнозам, уровень воды в реке может достичь 14,3 метра. Рекордно поднялся уровень воды и в других водоемах по всему штату. Таких паводков в Вашингтоне не видели больше века: в регионе ожидается 18 крупных и 15 умеренных наводнений. Местные жители опасаются, что прибывающую воду не остановит даже дамба в Маунт-Верноне, которая была установлена в 2018 году и защитила город от паводков в 2021-м.

Почти 20 тысяч потребителей остались без света, около половины из них в округе Чепан. Жителей поймы реки Скагит просят покинуть дома. Среди районов, подлежащих эвакуации, — города Седро-Вулли, Ортинг, остров Эбейе, окрестности реки Пьюаллуп и Самнер. Дальнейшая эвакуация, по подсчетам губернатора Боба Фергюсона, может затронуть 100 тысяч человек. Объявлено чрезвычайное положение, мобилизовано не менее 300 военнослужащих Нацгвардии.

В июле мощное наводнение обрушилось на Техас. Жертвами паводка на местной реке Гваделупа стало порядка 130 человек.