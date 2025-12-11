Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:28, 11 декабря 2025Наука и техника

Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

Во всех консолях PlayStation 5 нашли проблемы с системой охлаждения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Практически все модели консолей Sony, выпущенные до декабря 2025 года, имеют критическую проблему. Об этом в соцсети X заявил энтузиаст под ником Modyfikatorcasper.

По словам специалиста, все приставки PlayStation 5 имеют термоэлемент, который необходим для охлаждения процессора, графического ускорителя и прочих деталей консоли. Однако этот компонент сконструирован таким образом, что со временем жидкий металл термопластины может раскалиться или высохнуть.

В качестве примера автор привел свою консоль PS5 под номером CFI-2016, которая вышла в 2023 году. Modyfikatorcasper заявил, что за полтора года использования жидкий металл на материнской плате почти полностью высох. Из-за этого приставку, как и другие консоли PS5, придется обслуживать в сервисном центре, где специалисты нанесут новый слой термоэлемента.

Автор рассказал, что условия эксплуатации игрового устройства не имеют значения. По его словам, термоэлемент рано или поздно высохнет — даже если консоль стоит вертикально или горизонтально. Однако в Sony обнаружили эту проблему — все модели PS5 Pro и консоли PS5 новой ревизии получили обновленную систему охлаждения.

В конце ноября компания Sony начала продажи обновленной версии игровой консоли PlayStation 5. Приставка получила более надежный жидкометаллический TIM-наполнитель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России назвали место запуска дронов ВСУ на Москву

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok