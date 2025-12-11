Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

Во всех консолях PlayStation 5 нашли проблемы с системой охлаждения

Практически все модели консолей Sony, выпущенные до декабря 2025 года, имеют критическую проблему. Об этом в соцсети X заявил энтузиаст под ником Modyfikatorcasper.

По словам специалиста, все приставки PlayStation 5 имеют термоэлемент, который необходим для охлаждения процессора, графического ускорителя и прочих деталей консоли. Однако этот компонент сконструирован таким образом, что со временем жидкий металл термопластины может раскалиться или высохнуть.

В качестве примера автор привел свою консоль PS5 под номером CFI-2016, которая вышла в 2023 году. Modyfikatorcasper заявил, что за полтора года использования жидкий металл на материнской плате почти полностью высох. Из-за этого приставку, как и другие консоли PS5, придется обслуживать в сервисном центре, где специалисты нанесут новый слой термоэлемента.

Автор рассказал, что условия эксплуатации игрового устройства не имеют значения. По его словам, термоэлемент рано или поздно высохнет — даже если консоль стоит вертикально или горизонтально. Однако в Sony обнаружили эту проблему — все модели PS5 Pro и консоли PS5 новой ревизии получили обновленную систему охлаждения.

В конце ноября компания Sony начала продажи обновленной версии игровой консоли PlayStation 5. Приставка получила более надежный жидкометаллический TIM-наполнитель.