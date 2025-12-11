Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:52, 11 декабря 2025Путешествия

Раскрыта длительность самого короткого перелета в 2025 году

Самый короткий перелет в 2025 году длился 20 минут
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock / Fotodom  

Самый короткий перелет в 2025 году длился всего 20 минут — это был рейс между Праслином и Маэ (Сейшельские острова). Такие данные раскрыл сервис «Купибилет» в материале, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался перелет из Катманду в Покхару, Непал. Его длительность составила 25 минут. Третью строчку занял рейс между малазийскими островами Лангкави и Пенанг — 35 минут.

Ранее стало известно, что самый долгий перелет в 2025 году длился 21 час 40 минут — это был рейс из Дубая, ОАЭ, в Мехико, Мексика. Так, пассажиры находились в воздухе практически полные сутки, преодолев расстояние более 14 тысяч километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok