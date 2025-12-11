Раскрыта длительность самого короткого перелета в 2025 году

Самый короткий перелет в 2025 году длился 20 минут

Самый короткий перелет в 2025 году длился всего 20 минут — это был рейс между Праслином и Маэ (Сейшельские острова). Такие данные раскрыл сервис «Купибилет» в материале, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался перелет из Катманду в Покхару, Непал. Его длительность составила 25 минут. Третью строчку занял рейс между малазийскими островами Лангкави и Пенанг — 35 минут.

Ранее стало известно, что самый долгий перелет в 2025 году длился 21 час 40 минут — это был рейс из Дубая, ОАЭ, в Мехико, Мексика. Так, пассажиры находились в воздухе практически полные сутки, преодолев расстояние более 14 тысяч километров.