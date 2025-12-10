Раскрыта длительность самого долгого перелета в 2025 году

Самый долгий перелет в 2025 году длился 21 час 40 минут

Самый долгий перелет в 2025 году длился 21 час 40 минут — это был рейс из Дубая, ОАЭ, в Мехико, Мексика. Такие данные раскрыл сервис «Купибилет» в материале, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, пассажиры находились в воздухе практически полные сутки, преодолев расстояние более 14 тысяч километров. Немного короче оказался перелет из Стамбула, Турция, в Сантьяго, Чили. Его длительность составила 19 часов 25 минут.

«Этот маршрут соединяет два континента и требует от путешественников серьезной подготовки к длительному пребыванию в воздухе», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники по состоянию на конец ноября был продан за 243 тысячи рублей в одну сторону на одного человека. Такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом.