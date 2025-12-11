Реклама

06:31, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники

Эксперт Роскачества Ганькина: Отпуск с 29 по 30 декабря станет выгодным решением
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На новогодние праздники выгодно брать отпуск с 29 по 30 декабря, что позволит отдыхать две недели подряд, потратив только два отпускных дня. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Самым выгодным вариантом станет отпуск с 29 по 30 декабря. Фактически вы используете только два дня из накопленных дней отпуска, а остальное время получаете за счет выходных и праздничных дней. Такой выбор дает целых две недели отдыха подряд, что поможет качественно восстановиться после предновогодней рабочей суеты, переключиться психологически и продуктивно начать год», — сказала Ганькина.

В этом году официальные выходные дни начинаются уже 31 декабря и продлятся до 11 января. При грамотном подходе можно суметь продлить свой отдых, взяв минимум оплачиваемых дней отпуска, объяснила эксперт.

Если нет возможности оформить отпуск перед Новым годом, можно взять несколько дней после праздников. Однако это не самое лучшее решение с финансовой точки зрения, пояснила специалист.

«Январь — это не самый выгодный для отпуска месяц, так как состоит только из 15 рабочих дней. Стоимость одного рабочего дня в таком случае возрастает и может быть больше, чем то, сколько бы вы получили за один день отпуска, который рассчитывается по среднему заработку», — отметила Ганькина.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре на 57 процентов обгонит январскую. Так, средняя зарплата граждан в последний месяц года достигнет 140 тысяч рублей. Позитивным фактором станет и выплата долгожданных новогодних премий, отмечал специалист.

