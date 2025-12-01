Россиянам назвали способ выгодно продлить новогодние праздники

Юрист SuperJob Южалин: Отпуск в конце декабря продлит новогодние праздники

Руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин заявил, что россияне могут продлить себе новогодние праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Юрист назвал способ выгодно продлить новогодние праздники и объяснил, что это возможно осуществить с помощью отпуска в конце декабря.

При этом отпуск в январе нанесет больший урон для бюджета. Это связано с числом рабочих дней: в декабре их больше, чем в январе, при этом оклад остается одинаковым. Если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, то отпуск становится невыгодным.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре на 57 процентов обгонит январскую. Так, средняя зарплата граждан в последний месяц года достигнет 140 тысяч рублей. Позитивным фактором станет и выплата долгожданных новогодних премий.