Россиянин выкупил долю в наркобизнесе за полмиллиона кредитных рублей

В Подмосковье задержан мужчина, выкупивший долю в наркобизнесе за 500 тысяч

В Подмосковье задержан 39-летний мужчина, выкупивший долю в наркобизнесе за 500 тысяч кредитных рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Россиянина поймали в момент, когда он забирал из схрона новый вакуумный насос для нарколаборатории. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). В настоящее время он арестован.

Мужчина откликнулся на объявление в интернете о криминальном заработке и приехал в Подмосковье из города Муравленко. Злоумышленники предложили ему готовить и продавать запрещенные вещества. Кроме того, по их условию, для трудоустройства, он перевел из на криптокошелек полмиллиона рублей, а потом арендовал частный дом в деревне Бор, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе. После этого кураторы передавали ему при помощи тайников необходимые для изготовления наркотиков химические компоненты, оборудование и технологические инструкции.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС) наркодилеров, которые действовали в восьми регионах России.

