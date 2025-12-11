Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин выкупил долю в наркобизнесе за полмиллиона кредитных рублей

В Подмосковье задержан мужчина, выкупивший долю в наркобизнесе за 500 тысяч
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В Подмосковье задержан 39-летний мужчина, выкупивший долю в наркобизнесе за 500 тысяч кредитных рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Россиянина поймали в момент, когда он забирал из схрона новый вакуумный насос для нарколаборатории. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). В настоящее время он арестован.

Мужчина откликнулся на объявление в интернете о криминальном заработке и приехал в Подмосковье из города Муравленко. Злоумышленники предложили ему готовить и продавать запрещенные вещества. Кроме того, по их условию, для трудоустройства, он перевел из на криптокошелек полмиллиона рублей, а потом арендовал частный дом в деревне Бор, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе. После этого кураторы передавали ему при помощи тайников необходимые для изготовления наркотиков химические компоненты, оборудование и технологические инструкции.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС) наркодилеров, которые действовали в восьми регионах России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok