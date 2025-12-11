Школьника из российского региона осудят за отсутствие доноса на приятеля

Под Тюменью не сообщивший о подготовке теракта подросток попал под статью

В Тюменской области следователи возбудили дело в отношении 17-летнего местного жителя, который не донес на своего приятеля, готовившего теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток стал фигурантом дела по статье 205.6 УК РФ («Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят хотя бы одно из преступлений»).

По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемому в соцсетях написал знакомый, который рассказал о подготовке поджога объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Утяшево — Тюмень. Сделать он это хотел по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, однако не успел, потому что был задержан.

Ранее в Кабардино-Балкарии возбудили дело в отношении мужчины за несообщение о преступлении.