20:21, 24 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин скрыл информацию о знакомых и попал под следствие

В Кабардино-Балкарии завели дело на мужчину за несообщение о преступлении
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии завели дело на мужчину за несообщение о преступлении. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, в июне этого года подозреваемый знал, что двое его знакомых вступили в запрещенную в России международную террористическую организацию и собираются принимать активное участие в ее деятельности. 4 июля они напали на сотрудников полиции в Нальчике для захвата оружия и его последующего использования в других атаках.

Подозреваемый признал вину. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении террористической направленности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку поджога администрации Великих Лук коктейлем Молотова.

