Россиянин скрыл информацию о знакомых и попал под следствие

В Кабардино-Балкарии завели дело на мужчину за несообщение о преступлении

В Кабардино-Балкарии завели дело на мужчину за несообщение о преступлении. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, в июне этого года подозреваемый знал, что двое его знакомых вступили в запрещенную в России международную террористическую организацию и собираются принимать активное участие в ее деятельности. 4 июля они напали на сотрудников полиции в Нальчике для захвата оружия и его последующего использования в других атаках.

Подозреваемый признал вину. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении террористической направленности») УК РФ.

