Бывший СССР
10:06, 11 декабря 2025Бывший СССР

Украина и Казахстан нашли понимание по чувствительному вопросу

Глава МИД Казахстана Кошербаев: У Астаны и Киева есть понимание по КТК
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У Астаны и Киева есть понимание по ситуации с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев, передает информационное агентство «Казинформ».

«С украинской стороной есть понимание, что ситуация должна быть стабильной», — заявил дипломат.

Так глава внешнеполитического ведомства Казахстана прокомментировал переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Кошербаев отметил, что на встрече также затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества, торговых взаимоотношений и безопасности.

29 ноября в Новороссийске ВСУ атаковали один из причалов КТК. В результате атаки безэкипажных катеров выносной причал получил повреждения, которые не позволяют в дальнейшем его использовать. О пострадавших не сообщалось

