Врач раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом

Диетолог Кованова назвала новогодние салаты и алкоголь самым вредным сочетанием

Во время новогодних застолий многие люди смешивают разные блюда, рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Самую вредную комбинацию блюд она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, самое неполезное сочетание — это новогодние салаты вроде оливье и алкоголь. «Алкоголь лучше совместить с фруктами или овощным салатом, или пить его отдельно со стаканом воды с лимоном. Из расчета 1:1, то есть один бокал шампанского к одному стакану воды с лимоном», — отметила диетолог.

Специалистка добавила, что, если человек давно не ел подобную еду, нужно добавить к рациону ферменты. Кроме того, она порекомендовала делать перерывы при приеме пищи хотя бы на два часа. Кованова заверила, что это поможет качественному усвоению пищи.

Ранее психолог Сандра Шевински заявила, что в декабре увеличивается количество обращений к психиатру. Одной из причин она назвала популярную игру «тайный Санта».