Путешествия
17:51, 12 декабря 2025Путешествия

Бездыханного туриста нашли в холодильнике круизного лайнера после 33 выпитых коктейлей

Турист не выжил после 33 коктейлей на круизе и был найден в холодильнике
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mozo Productions / Shutterstock / Fotodom

Бездыханного туриста нашли в холодильнике круизного лайнера Navigator of the Seas компании Royal Caribbean после 33 выпитых коктейлей. Об этом пишет газета New York Post.

Это следует из иска, который подала невеста не выжившего Майкла Вирджила из Флориды (США). Конни Агилар отправилась в круиз вместе с женихом и сыном-аутистом. Она утверждает, что сотрудники Royal Caribbean положили тело Вирджила в холодильник и продолжили путешествие.

При этом в иске говорится, что Агилар умоляла организацию вернуться в порт Лонг-Бич (Калифорния), но круизная компания отказала ей в этом. В итоге женщине пришлось провести еще несколько дней на судне после пережитого.

Кроме того, экспертиза установила, что уровень алкоголя в крови Вирджила после 33 коктейлей составлял от 0,182 до 0,186 процента. Такой показатель не считается опасным для жизни сам по себе. В связи с этим сторона защиты Агилар уверена, что мужчина не выжил из-за удушения. «Примерно пять, а может и больше, сотрудников Royal Caribbean пытались его удержать, надавив на него всем своим весом», — заявил адвокат Кевин Хейнс.

О том, что Вирджил выпил 33 коктейля на круизе, впал в буйство и не выжил, стало известно 9 декабря. Трагедия произошла еще в декабре 2024 года.

