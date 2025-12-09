Мужчина выпил 33 коктейля во время круиза, сорвал с себя одежду и не выжил

Пассажир круизного лайнера Navigator of the Seas выпил 33 коктейля и не выжил

Отдыхавший на лайнере круизной компании Royal Caribbean мужчина выпил 33 коктейля, впал в буйство и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, случай произошел в декабре 2024 года, однако новые подробности появились недавно. 35-летний Майкл Вирджил из Флориды вместе со своей невестой и семилетним сыном был пассажиром судна Navigator of the Seas. Во время круиза за один день ему подали в разных барах 33 порции алкогольных напитков. Выпив, мужчина повел себя неадекватно: сорвал с себя одежду, начал биться в двери каюты и даже угрожал попутчику расправой.

Охрана скрутила путешественника и ввела ему успокоительное средство. После этого у Вирджила остановились дыхание и сердцебиение. На данный момент семья мужчины требует от туристической компании возмещения ущерба за расходы на похороны и лечение, а также душевные страдания.

