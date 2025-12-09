Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:10, 9 декабря 2025Путешествия

Мужчина выпил 33 коктейля во время круиза, сорвал с себя одежду и не выжил

Пассажир круизного лайнера Navigator of the Seas выпил 33 коктейля и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: FOX 11 Los Angeles

Отдыхавший на лайнере круизной компании Royal Caribbean мужчина выпил 33 коктейля, впал в буйство и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, случай произошел в декабре 2024 года, однако новые подробности появились недавно. 35-летний Майкл Вирджил из Флориды вместе со своей невестой и семилетним сыном был пассажиром судна Navigator of the Seas. Во время круиза за один день ему подали в разных барах 33 порции алкогольных напитков. Выпив, мужчина повел себя неадекватно: сорвал с себя одежду, начал биться в двери каюты и даже угрожал попутчику расправой.

Материалы по теме:
«Я заново учился дышать» Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
«Я заново учился дышать»Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
4 апреля 2020
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025

Охрана скрутила путешественника и ввела ему успокоительное средство. После этого у Вирджила остановились дыхание и сердцебиение. На данный момент семья мужчины требует от туристической компании возмещения ущерба за расходы на похороны и лечение, а также душевные страдания.

Ранее пассажирка круизного лайнера исчезла на острове в Карибском море. Женщину объявили пропавшей без вести после групповой экскурсии на остров Синт-Мартен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Трамп дал совет Зеленскому

    Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok