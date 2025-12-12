Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

Британский журнал Vogue признал Кейт Миддлтон самой модной в 2025 году

Британский журнал Vogue признал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Жена принца Уильяма оказалась в топе вечно влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, и дизайнером Викторией Бекхэм. Эксперты объяснили свое решение отдать первое место Миддлтон тем, что ее каждое появление на публике может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.

В то же время журналисты Daily Mail заметили, что их коллеги не стали включать в рейтинг супругу британского принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. Однако в прошлом году звезда «Форс-мажоров» открыто заявляла в СМИ, что составление образов — одна из самых важных вещей в ее жизни.

Ранее сообщалось, что фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times.