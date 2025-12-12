Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:08, 12 декабря 2025Ценности

Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

Британский журнал Vogue признал Кейт Миддлтон самой модной в 2025 году
Мария Винар

Фото: Tim Clayton / Getty Images

Британский журнал Vogue признал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Жена принца Уильяма оказалась в топе вечно влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, и дизайнером Викторией Бекхэм. Эксперты объяснили свое решение отдать первое место Миддлтон тем, что ее каждое появление на публике может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.

В то же время журналисты Daily Mail заметили, что их коллеги не стали включать в рейтинг супругу британского принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. Однако в прошлом году звезда «Форс-мажоров» открыто заявляла в СМИ, что составление образов — одна из самых важных вещей в ее жизни.

Ранее сообщалось, что фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

    Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok