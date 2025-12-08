NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

Фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times (NYT). Материал опубликован на сайте издания.

Супруга американского лидера попала в топ благодаря образам со шляпами. «С начала второго срока президента Трампа в январе у первой леди появилась своего рода привычка использовать эффектные шляпы, закрывающие лицо, для выражения себя и своего стиля», — отметили журналисты.

Помимо Трампа, газета назвала стильными рэпера ASAP Rocky, певицу Сабрину Карпентер, актеров Александра Скарсгарда и Тимоти Шаламе, теннисиста Карлоса Алькараса, поп-исполнительницу Розалию, папу римского Льва XIV и других знаменитостей.

В ноябре сообщалось, что Мелания Трамп вызвала споры в сети из-за наряда на приеме, который был организован в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белом доме.

