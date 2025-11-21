Образ Мелании Трамп на приеме арабского принца в Белом доме вызвал споры в сети

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания вызвала споры в сети из-за наряда на приеме, организованном в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белом доме. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

55-летняя знаменитость выбрала для светского мероприятия изумрудное платье бренда Elie Saab, которое оголяло ее плечи. При этом она подобрала к нему остроносые черные туфли и массивные сияющие серьги. Эффектный образ первая леди США завершила объемной прической и нюдовым макияжем.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида супруги американского лидера. «Не думаю, что Мелании было комфортно в платье, открывающем столько обнаженной кожи. Оно не было вульгарным, но смотрелось бы неплохо для новогодней вечеринки, а не как у развратницы», «Нужно было чем-то прикрыть плечи», «Она выглядит как обычная королева выпускного бала», «У нее очень красивое платье», «Она выглядит потрясающе!», «Этот цвет ей очень идет», — высказывались они в комментариях под материалом.

В сентябре Мелания Трамп встретилась с королевской семьей в Великобритании и стала мемом в сети.