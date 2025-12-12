Реклама

Наука и техника
14:02, 12 декабря 2025Наука и техника

Найдена неожиданная причина ускорения старения сердца

npj Aging: Обструктивное апноэ сна ускоряет биологическое старение сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Нелеченое обструктивное апноэ сна может ускорять биологическое старение сердца и даже повышать риск преждевременной смерти — об этом сообщается в новой работе, опубликованной в npj Aging. Американские исследователи смоделировали у животных характерные для апноэ кратковременные провалы кислорода и проследили, как они влияют на сердечно-сосудистую систему на протяжении жизни.

Оказалось, что хроническая гипоксия вызывает цепочку изменений, напоминающих ускоренное старение: повышается давление, ухудшается работа сердца, сосуды теряют эластичность, снижается коронарный кровоток, а электрическая активность миокарда становится нестабильной. В совокупности эти нарушения приводили к заметному росту смертности по сравнению с животными, дышавшими нормально.

Авторы отмечают, что их модель позволяет исключить сопутствующие факторы и увидеть «чистый» эффект апноэ: состояние, которое часто считают лишь проблемой сна, на самом деле оказывает долговременное токсическое воздействие на сердце и сосуды.

По словам исследователей, ранняя диагностика и лечение — включая СРАР-терапию — могут стать критически важной мерой профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее ученые выяснили, что нехватка сна может существенно сокращать продолжительность жизни.

